"Sztuczna inteligencja – rewolucja czy ewolucja?" Debata w Radiu Szczecin

AI jest wszędzie, zmienia świat i budzi skrajne emocje - także wśród Szczecinian. Dla jednych to narzędzie, które ułatwia życie, dla innych zagrożenie.

- Korzystam do przygotowywania się do lekcji. Ale też tłumaczę dzieciom, że ostrożnie trzeba się tym posługiwać, ma je wspierać, a nie rozwiązywać za nie zadania. - Tak, korzystam. Do wszystkiego. Używam w pracy, używam do tłumaczeń. Trzeba używać też własnej inteligencji do tego, żeby korzystać ze sztucznej inteligencji. - Może nam zabrać pracę, choć myślę, że to nie jest aż tak duże zagrożenie, jeżeli ktoś potrafi korzystać z narzędzi w sposób umiejętny - mówią mieszkańcy.



To właśnie sztucznej inteligencji poświęcona będzie czwartkowa debata na antenie Radia Szczecin. Zapraszamy zainteresowanych do radiowego studia S1 oraz na nasze media społecznościowe do wzięcia udziału w dyskusji. Start o godzinie 20.



