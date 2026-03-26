Metanowiec z Kataru przypłynął do Świnoujścia

Ostatni ładunek z LNG z Kataru sprzed wybuchu wojny dotarł do portu w Świnoujściu.

Chodzi o 300 metrowy metanowiec "Duhail". Jednostka przetransportowała do Polski ok. 90 tys. ton skroplonego LNG.Jednostka opuściła wielki katarski kompleks gazowy Ras Laffan w połowie lutego. Jak podaje ministerstwo ubiegłym roku dostawy LNG z Kataru do Polski stanowiły około 20 proc. wszystkich dostaw LNG