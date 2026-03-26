Centrum Adopcyjne Gryzoni apeluje o pomoc [ZDJĘCIA]

Centrum Adopcyjne Gryzoni w szczecińskich Zdrojach prosi o pomoc. Zapasy środków higienicznych i żywności szybko znikają, a pod opieką placówki przebywa kilkadziesiąt zwierząt - to między innymi króliki, świnki morskie, chomiki i szczury.
Przydadzą się podkłady higienicze, środki dezynfekcyjne, ręczniki papierowe i gumowe rękawiczki, a także warzywa - papryka, ogórek, buraki, sałata czy seler.
Dary można przynosić do Centrum przy ul. Leszczynowej lub wysłać na adres placówki.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
