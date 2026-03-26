Szczecinianie mogą zadać pytania dotyczące planu ogólnego przez internet

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Plan Ogólny dla Miasta Szczecin - mieszkańcy mogą zabrać w tej sprawie głos w sieci.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek Trwa przygotowywanie nowego aktu przestrzennego dla miasta, który zastąpi obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Szczecina. Mieszkańcy zainteresowani tematem mogą zadać pytania specjalistom - mówi Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu.- Przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego Miasta, Architekt Miasta oraz przedstawiciele Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przedstawią projekt, wytłumaczą na czym polega, odpowiedzą również na pytania mieszkańców - mówi Cyza-Słomska.Pierwsze konsultacje online z mieszkańcami odbędą się dzisiaj, ci którzy nie mogą wziąć w nich udziału - swoje uwagi zgłaszać mogą za pomocą ankiety - przypomina Cyza-Słomska- Cały czas na stronie Biura Planowania Przestrzennego Miasta oraz na stronie bip.um.szczecin.pl można zapoznać się z planem ogólnym, złożyć również poprzez wypełnienie ankiety swoje uwagi - dodaje Cyza-Słomska.Spotkanie rozpocznie sie o godzinie 17. Link do spotkania można znaleźć na stronie BIP w zakładce Akty planowania przestrzennego/Plan ogólny miasta Szczecin . Projekt planu ogólnego miasta jest udostępniony również w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta przy ul. Szymanowskiego 2.