Nie będzie białej Wielkanocy, ale ciepło też nie będzie [ZDJĘCIA]

Przymrozki i słońce na zmianę, czyli wiosenne kaprysy tuż przed Wielkanocą. W najbliższych dniach pogoda w regionie będzie zmienna i chłodna — noce przyniosą przymrozki, a dni będą słoneczne, choć temperatura nie przekroczy około 9°C.





Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, głównie północno-zachodni. Na ciepłą Wielkanoc raczej też nie ma co liczyć, zapowiada synoptyk IMGW Piotr Szuster.- Modele numerycznej prognozy pogody wskazują na to, że okres świąt wielkanocnych będzie dość chłodny, z przeciętnymi temperaturami wynoszącymi od 1 do 9 stopni Celsjusza. Tygodniowe sumy opadów wyniosą do 18 mm. Będzie pochmurno, lecz z przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu - mówi Szuster.Nic dziwnego, że po takich prognozach nie wszyscy szczecianinie podchodzą do wiosny z entuzjazmem.- Bardzo kiepsko. - Pochmurnie, tutaj już kropi deszcz, także nieprzyjemnie. - Nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. - W zimówce iść do pracy i po pracy zakładać taką bardziej przejściówkę. Najważniejsza pogora ducha, no pewnie. - Nie ukrywam, że ja do Hiszpanii uciekam na święta, więc tam będzie, ale przywiozę słoneczko - mówią Szczecinianie.A w Hiszpanii na święta prognozy przewidują słoneczne dni, ale z możliwymi przelotnymi opadami i temperaturą w okolicach 18°C, podczas gdy w Szczecinie podobne, bardziej wiosenne słońce może pojawić się dopiero w kolejnych dniach po świętach.