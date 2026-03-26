Szczecin kupi kolejne opaski życia dla seniorów

Region Adam Wosik

Fot. stargard.eu
Co najmniej 120 nowych opasek życia zamierza kupić w tym roku szczeciński magistrat ramach Korpusu Wsparcia Seniora.
To urządzenia pozwalające m.in. na bieżące monitorowanie stanu zdrowia - głównie osób z chorobami otępiennymi. Opaska życia ma jeszcze jedną, szczególną dla niej funkcję - informuje zastępca prezydenta Marcin Biskupski.

- Są wyposażone w nadajnik GPS, czyli gdyby senior wyszedł z domu pod nieobecność opiekunów, to natychmiast pojawia się alarm na telefonie rodziny i poprzez specjalną aplikację członek rodziny widzi, gdzie ten senior się znajduje - mówi Biskupski.

Takich opasek życia mamy już w Szczecinie około trzystu - mówi Maciej Homis z Centrum Usług Społecznych. Dodaje także, że zapotrzebowanie na kolejne jest spore - głównie ze względu na możliwość kontrolowania na bieżąco bezpieczeństwa osób starszych.

- Wystarczy kliknąć przycisk SOS na tej opasce i cała maszyna powiadomienia, czy to osoby bliskiej, czy już samego centrum reagowania jest uruchomiona, więc w razie czego, jeżeli coś się dzieje, to jest to dodatkowe zabezpieczenie - tłumaczy Homis. Dodaje także, że ostateczne decyzje w sprawie zakupu dla Szczecina nowych opasek życia powinny zapaść jeszcze przed wakacjami.

Korpus Wsparcia Seniora skierowany jest do mieszkańców w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
