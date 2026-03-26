Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

"Przepływ" - będzie nowy, akademicki festiwal w Szczecinie

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Elżbieta Bielecka [Radio Szczecin]
Twórczość, badania i eksperymenty, czyli akademicki Szczecin chce się otworzyć na mieszkańców. W połowie maja odbędzie się festiwal, podczas którego, jak zapewniają organizatorzy, każdy będzie mógł znaleźć inspirację i dowiedzieć się czegoś nowego o mieście.
Będzie miał tytuł "Przepływ". Skąd taki tytuł? Aby zachęcić uczestników do swobodnego przepływania z kampusu do kampusu, z uczelni do uczelni - mówi koordynator festiwalu Maciej Mizgalski z Akademii Sztuki w Szczecinie.

To będą warsztaty, to będą spotkania, to będą różnego rodzaju pokazy, także pokazy naukowe, aktywności, także sportowe.

Udział wezmą też instytucje kultury i przedsiębiorcy. Bo nie ma to być "suma dni otwartych" uczelni - mówi Daniel Wacinkiewicz, pełnomocnik prezydenta ds. Akademickiego Szczecina.

- Chcemy przede wszystkim otworzyć uczelnie na miasto, na różne grupy odbiorców, pokazać zarówno uroki miasta, ale też pokazać co interesującego, nowatorskiego i bardzo atrakcyjnego mają do zaoferowania uczelnie - dodaje Wacinkiewicz.

Szczegóły programu organizatorzy będą ujawniać stopniowo na wydarzeniu facebookowym.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Przepływ - zapo festiwalu - paszcza

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:29 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. B. wicedyrektor ZK w Goleniowie wydalony ze służby za mobbing i molestowanie
    (od przedwczoraj oglądane 5159 razy)
  2. Radni zdecydowali: w Szczecinie powstanie Strefa Czystego Transportu [MAPA, WYKAZ ULIC]
    (od przedwczoraj oglądane 4074 razy)
  3. Prywatny szpital powstanie przy parku Chopina. Mieszkańcy nie są zadowoleni [WIDEO, WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2567 razy)
  4. Burza wokół planu zagospodarowania ogólnego. Wójt gminy Kołbaskowo: kierujemy się ministerialnymi przepisami
    (od przedwczoraj oglądane 2185 razy)
  5. Jakub Gąsowski zaśpiewa Sinatrę w Radiu Szczecin [ZDJĘCIA]
    (od 20 marca oglądane 1599 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Pingwin, cyfry i zajączki - studenci ZUT po raz kolejny pomalowali jaja [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Bulsa
Studenci US zaprezentowali sztukę od innej strony [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Zwierzętarni ZUT-u urodziły się zagrożone wyginięciem owce pomorskie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ponad 4 kg marihuany i plantacja konopi w rękach służb [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przemysław Słowik i Krzysztof Romianowski

Najnowsze podcasty