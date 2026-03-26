"Przepływ" - będzie nowy, akademicki festiwal w Szczecinie

Twórczość, badania i eksperymenty, czyli akademicki Szczecin chce się otworzyć na mieszkańców. W połowie maja odbędzie się festiwal, podczas którego, jak zapewniają organizatorzy, każdy będzie mógł znaleźć inspirację i dowiedzieć się czegoś nowego o mieście.

Będzie miał tytuł "Przepływ". Skąd taki tytuł? Aby zachęcić uczestników do swobodnego przepływania z kampusu do kampusu, z uczelni do uczelni - mówi koordynator festiwalu Maciej Mizgalski z Akademii Sztuki w Szczecinie.To będą warsztaty, to będą spotkania, to będą różnego rodzaju pokazy, także pokazy naukowe, aktywności, także sportowe.Udział wezmą też instytucje kultury i przedsiębiorcy. Bo nie ma to być "suma dni otwartych" uczelni - mówi Daniel Wacinkiewicz, pełnomocnik prezydenta ds. Akademickiego Szczecina.- Chcemy przede wszystkim otworzyć uczelnie na miasto, na różne grupy odbiorców, pokazać zarówno uroki miasta, ale też pokazać co interesującego, nowatorskiego i bardzo atrakcyjnego mają do zaoferowania uczelnie - dodaje Wacinkiewicz.