Rolnicy po raz kolejny zablokują S3

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Osobówki pojadą objazdem, tiry czeka jazda w ślimaczym tempie. Zachodniopomorscy rolnicy znowu zablokują S3.
Protest odbędzie się jutro w godzinach 12-14 na węźle Pyrzyce. Lokalni plantatorzy chcą wyrazić swoje niezadowolenie w związku z pogarszającą się ich zdaniem sytuacją w gospodarstwach, mówi przewodniczący Rady Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Adam Walterowicz.

- Mamy zaplanowany protest na S3 w piątek. Rolnicy wyjdą na drogę. Ceny paliwa, ceny nawozów i ogólnie trudna sytuacja rolnicy jest od paru lat, ale zaczyna się zamiast to poprawiać, to idzie niestety to w drugim kierunku - mówi Walterowicz.

Przez dwie godziny nieprzejezdna będzie nitka z Gorzowa Wielkopolskiego w stronę Szczecina. W przeciwnym kierunku ruch odbywać się będzie normalnie.

Aby dojechać do Szczecina, kierowcy zmuszeni będą zjechać już na węźle Myślibórz do drogi krajowej numer 26 i dalej do wojewódzkiej nr 119. Protest zabezpieczać będzie policja.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
