Nocna prohibicja w Kołobrzegu? Jest projekt uchwały

Czy Kołobrzeg pójdzie drogą Szczecina? Nad morzem pojawiła się propozycja wprowadzenia nocnej prohibicji. Autorami pomysłu są miejscowi radni.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu przygotował klub radnych Wspólnota Samorządowa. Zakaz miałby obowiązywać w godzinach od 23 do 6 w sklepach i na stacjach benzynowych. Jednym z argumentów radnych jest bezpieczeństwo.





Radna Renata Brączyk wskazuje, że na terenie miasta rośnie liczba interwencji służb mundurowych do osób pod wpływem alkoholu, które wymagają następnie pomocy medycznej. - W 2024 roku na terenie miasta Kołobrzeg odnotowaliśmy 356 interwencji policyjnych, które musiały być później kontynuowane pomocą medyczną. A już w 2025 roku to było 380 interwencji - mówi Brączyk.



Projekt uchwały trafił do Urzędu Miasta. Będzie też konsultowany z zarządami dzielnic i stowarzyszeniami przedsiębiorców. Rada Miasta ma zająć stanowisko w tej sprawie w czasie kwietniowej sesji.