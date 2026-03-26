Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Radni w Świnoujściu jednym głosem do najwyższych władz

Region Joanna Maraszek

Latarnia morska w Świnoujściu. Fot. Dawid Siwek [Radio Szczecin/Archiwum]
Latarnia morska w Świnoujściu. Fot. Dawid Siwek [Radio Szczecin/Archiwum]
To apel ponad podziałami - mówią świnoujscy radni o dokumencie wystosowanym do najważniejszych władz państwowych. Radni zwrócili się do rządu, Sejmu i Senatu o rozwiązanie problemów mieszkańców prawobrzeża Świnoujścia związanych z działalnością przedsiębiorstw morskich.
Apel radnych dotyczy problemów mieszkaniowych w okolicy świnoujskiego portu i ograniczeniu dostępu do plaży oraz zabytków usytuowanych w nadmorskiej części miasta, jego fragment w czasie sesji cytował radny PiS Aleksander Dmowski.

- Problemy wskazane w niniejszym apelu mają charakter systemowy i wymagają zaangażowania organów administracji rządowej. Wraz z rozwojem infrastruktury przemysłowej i portowej w prawobrzeżnej części Świnoujścia, mieszkańcy spotkali się z szeregiem problemów.

- Dokument wystosowany został na prośbę Rady Osiedla Warszów - mówi jej przewodniczący Artur Krysztofowicz. - Proszę Państwa, to nie jest dokument polityczny, to jest krzyk o pomoc. To jest głos ludzi, którzy mają prawo żyć godnie, bezpiecznie i bez barier we własnym mieście.

Apel został przegłosowany jednomyślnie. Trafi m.in. do Kancelarii Rady Ministrów, Prezydenta RP i Marszałka Sejmu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Najnowsze podcasty