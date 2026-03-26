Radni w Świnoujściu jednym głosem do najwyższych władz

Latarnia morska w Świnoujściu. Fot. Dawid Siwek [Radio Szczecin/Archiwum]

To apel ponad podziałami - mówią świnoujscy radni o dokumencie wystosowanym do najważniejszych władz państwowych. Radni zwrócili się do rządu, Sejmu i Senatu o rozwiązanie problemów mieszkańców prawobrzeża Świnoujścia związanych z działalnością przedsiębiorstw morskich.

Apel radnych dotyczy problemów mieszkaniowych w okolicy świnoujskiego portu i ograniczeniu dostępu do plaży oraz zabytków usytuowanych w nadmorskiej części miasta, jego fragment w czasie sesji cytował radny PiS Aleksander Dmowski.



- Problemy wskazane w niniejszym apelu mają charakter systemowy i wymagają zaangażowania organów administracji rządowej. Wraz z rozwojem infrastruktury przemysłowej i portowej w prawobrzeżnej części Świnoujścia, mieszkańcy spotkali się z szeregiem problemów.



- Dokument wystosowany został na prośbę Rady Osiedla Warszów - mówi jej przewodniczący Artur Krysztofowicz. - Proszę Państwa, to nie jest dokument polityczny, to jest krzyk o pomoc. To jest głos ludzi, którzy mają prawo żyć godnie, bezpiecznie i bez barier we własnym mieście.



Apel został przegłosowany jednomyślnie. Trafi m.in. do Kancelarii Rady Ministrów, Prezydenta RP i Marszałka Sejmu.



