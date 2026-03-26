W zderzeniu zginęła kobieta. Kierowca usłyszał zarzut

Śmiertelny wypadek pod Gryficami. Kierowca z zarzutem.
W zderzeniu trzech pojazdów zginęła 69-letnia kobieta. Prokuratura postawiła jednemu z kierowców zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
- Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze oraz zatrzymał mu prawo jazdy - mówi prok. Julia Szozda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.
Do tragedii doszło 22 marca na trasie między Gryficami a Płotami.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
