Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia za nękanie pracownic sklepów spożywczych w Szczecinie.
Oskarżony Marek D. od października 2022 roku miał nękać osiem pracownic, nachodzić je w miejscu pracy, wszczynać awantury i wyzywać z powodu przynależności narodowej. Ponadto do dwóch pokrzywdzonych miał kierować groźby pozbawienia życia i zdrowia. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów. Za stalking grozi mu kara do 8 lat więzienia.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
