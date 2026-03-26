Uprowadzenie dziecka w Kamieniu Pomorskim. Dozór i zakaz zbliżania

Dwie osoby usłyszały zarzuty uprowadzenia 4-letniego dziecka w Kamieniu Pomorskim. Prokuratura Rejonowa prowadzi w tej sprawie postępowanie.
- Wobec tych osób zastosowano dozór policji oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z matką dziecka - mówi prok. Julia Szozda, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.
Do zdarzenia doszło 14 marca. Po zgłoszeniu możliwego uprowadzenia rodzicielskiego policja zablokowała wjazdy i wyjazdy z miasta oraz prowadziła kontrole pojazdów. Dziecko odnaleziono jeszcze tego samego dnia całe i zdrowe.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
