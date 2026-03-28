Łobeska Baba Wielkanocna. Smacznie i świątecznie

W Łobzie rozpoczyna się w sobotę Jarmark Rękodzieła i Wyrobów Wielkanocnych, czyli "Łobeska Baba Wielkanocna". To jedno z najstarszych tego typu wydarzeń w regionie.

W Niedzielę Palmową odbędą się msza święta i korowód z kolorowymi, wielkimi palmami.



A w sobotę wieczorem koncert z muzyką filmową w wersji orkiestrowej, na który zaprasza dyrektor Łobeskiego Domu Kultury Dariusz Ledzion.



- Chcieliśmy, żeby nasza Łobeska Baba Wielkanocna wyglądała w tym roku bardzo sowicie, więc zaprosiliśmy muzyków z solistami na koncert w Filharmonii Koszalińskiej. Zapraszamy w sobotę o godzinie 17.00 - podkreśla Ledzion.



W niedzielę - w hali sportowo-widowiskowej - będzie można zobaczyć występy zespołów ludowych, stoiska ze świątecznymi potrawami oraz liczne konkursy i atrakcje dla całych rodzin.



