Zniszczone statki cumujące przy Moście Długim zostaną odholowane? Jest na to szansa

Region Adam Wosik

Wycieczkowiec "Daria" i holownik "Konrad". Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Holownik "Konrad". Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Jest szansa na usunięcie - jeszcze w tym roku - dwóch zniszczonych statków, które od kilku lat cumują przy Bulwarze Piastowskim w pobliżu Mostu Długiego w Szczecinie.
Kara dla armatora statków zacumowanych przy moście Długim

Chodzi o wycieczkowiec "Daria" i holownik "Konrad", których stan techniczny stanowi obecnie poważne zagrożenie dla żeglugi. Właściciel tych jednostek ma już sądowy nakaz zapłaty ponad 100 tysięcy złotych, jak również nie stosuje się do wezwań o ich usunięcie - informuje radny Stanisław Kaup, przewodniczący Komisji d/s Gospodarki Morskiej, Rozwoju i Promocji.

- Tak naprawdę miasto w granicach prawa już nic nie może zrobić, jedynie czekać na skuteczność Urzędu Żeglugi Śródlądowej i Urzędu Wojewódzkiego. Wszystko to wskazuje, że uda się w granicach prawa wykonać wykonanie zastępcze, czyli odholować na koszt właściciela tych jednostek - mówi Kaup.

Sprawą niezmiennie zajmują się Żegluga Szczecińska, Urząd Żeglugi Śródlądowej, Wody Polskie i Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Edycja tekstu: Michał Król
