Zniszczone statki cumujące przy Moście Długim zostaną odholowane? Jest na to szansa

Jest szansa na usunięcie - jeszcze w tym roku - dwóch zniszczonych statków, które od kilku lat cumują przy Bulwarze Piastowskim w pobliżu Mostu Długiego w Szczecinie.
- Tak naprawdę miasto w granicach prawa już nic nie może zrobić, jedynie czekać na skuteczność Urzędu Żeglugi Śródlądowej i Urzędu Wojewódzkiego. Wszystko to wskazuje, że uda się w granicach prawa wykonać wykonanie zastępcze, czyli odholować na koszt właściciela tych jednostek - mówi Kaup.
Sprawą niezmiennie zajmują się Żegluga Szczecińska, Urząd Żeglugi Śródlądowej, Wody Polskie i Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.
