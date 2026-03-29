Ostatnie godziny szczecińskiego Jarmarku Wielkanocnego

To już ostatni dzień szczecińskiej Alei Kwiatowej w świątecznym klimacie. Trwa tam Jarmark Wielkanocny.

Wystawcy oferują pisanki, stroiki, rękodzieło oraz produkty spożywcze - w tym m.in. słodkości i dania z grilla.- Atmosfera i jedzenie. - Nie ma tych produktów na co dzień. - Jest wybór, ale dla każdego coś praktycznie. - Jedna strona wielkanocna, a druga strona spożywcza. - Różne rękodzieło, trochę jedzenia dla zgłodniałych. - Przyjemnie jest przyjść, spacerować, pooglądać i kupić coś ładnego. - Bożonarodzeniowy ma jakąś taką większą tradycję, dłużej trwa i więcej stoisk. Ale od pewnego czasu i te wielkanocne też przyciągają ludzi - mówią uczestnicy.Szczeciński Jarmark Wielkanocny otwarty jest jeszcze do godziny 20.00.