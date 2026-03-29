We wtorek otwarcie ważnej łącznicy Trasy Zamkowej

Dobra wiadomość dla kierowców, którzy regularnie pokonują ulice Szczecina.
We wtorek otwarta dla ruchu zostanie łącznica prowadząca na Trasę Zamkową od strony ulicy Jana z Kolna i Zygmunta Duczyńskiego. Ta zmiana organizacji ruchu dotyczyć będzie jedynie jadących w kierunku prawobrzeżnej części miasta.
Przywrócenie tej łącznicy odciążyć ma ruch zmotoryzowanych na Moście Długim – przede wszystkim lewoskręt z Nabrzeża Wieleckiego w kierunku ulicy Energetyków.
Przywrócenie tej łącznicy odciążyć ma ruch zmotoryzowanych na Moście Długim – przede wszystkim lewoskręt z Nabrzeża Wieleckiego w kierunku ulicy Energetyków.
