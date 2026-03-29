Jak najlepiej przygotować się do świąt? Wypoczywając w Świnoujściu

Zamiast zapachu płynu do szyb – morska bryza, zamiast ścierki w dłoni – kubek kawy na promenadzie. Turyści w Świnoujściu przyznają, że wiosenne porządki przegrywają z Bałtykiem.

Edycja tekstu: Michał Król

Na kilka dni przed Wielkanocą kurort tętni życiem, a zamiast „generalki” w mieszkaniach, wielu wybrało ładowanie baterii i zbieranie sił na nadchodzące święta.- Podoba nam się wyjątkowo, bo jest stosunkowo mało ludzi, fajna pogoda. - Okna przed Wielkanocą są umyte, częściowo porządki zrobione. Mamy rodzinę, mamy dzieci, to już przygotują nam wszystko. - Mamy udany wypoczynek, jesteśmy tu bardzo długo, bo prawie miesiąc. Nie będzie trzeba w domu okien myć, dlatego się cieszę, że na święta zostajemy. - Tylko wypocząć przyjechaliśmy. Nie myślimy w ogóle o świętach. Na razie jeszcze nie. Wyjeżdżamy w czwartek. - Czujemy się dużo lepiej - mówią turyści.Do Świąt Wielkanocnych zostało 6 dni.