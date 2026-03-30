Będzie jaśniej i bezpieczniej na osiedlu Lotnisko w Staragardzie. Stanie tam 119 słupów i pojawią się 122 energooszczędne oprawy LED.

Wartość wszystkich prac to prawie 950 tysięcy złotych. W ramach inwestycji przebudowane zostanie oświetlenie między innymi ulic: T. Tańskiego, S. Skarżyńskiego, S. Drzewieckiego oraz fragment ul. Żwirki i Wigury i drogi równoległej do ul. S. Drzewieckiego. Wykonawca położy ponad 4 km linii zasilających, które doprowadzą prąd do 119 nowoczesnych latarń. Całość powinna być gotowa późnym latem tego roku.

