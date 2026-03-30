Studenci zamieszkają w wyremontowanym "Portowcu"

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dom Studencki "Portowiec" w Szczecinie przeszedł remont i wkrótce znów zamieszkają w nim studenci. Trwa uzupełnianie wyposażenia, a zakwaterowania rozpoczną się za kilka tygodni.
W kolejce na remont czekają budynki przy Alei Bohaterów Warszawy, ulicy Ogińskiego i w Alei Powstańców Wielkopolskich - mówi rektor Uniwersytetu Szczecińskiego profesor Waldemar Tarczyński.

- To są już naprawdę nowoczesne, europejskie, światowe warunki, które dzięki ministerstwu stwarzamy naszym studentom. My mamy prowadzić badania naukowe, kształcić, ale potem efekty z tego to nasi studenci - dodaje Turczyński.

Z kolei akademiki w Polsce otrzymają w sumie 400 milionów złotych w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek mówi, że to dofinansowanie ma być kontynuacją ministerialnego projektu poprawiania warunków życia studentom.

- Jest możliwość poprawienia warunków bytowych, jeżeli chodzi o akademiki dla studentów, ale również wybudowania dodatkowych miejsc pracy - dodaje Kulasek.

Remont szczecińskich akademików jest prowadzony z ministerialnych środków, z wcześniejszego projektu. Uniwersytet otrzymał na ten cel 60 milionów złotych. Modernizacja kolejnych budynków Uniwersytetu Szczecińskiego ma się zakończyć w 2028 roku.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
