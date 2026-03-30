Zmiany organizacji ruchu na Trasie Zamkowej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dobra wiadomość dla kierowców, którzy regularnie pokonują ulice Szczecina. 31.03. otwarta dla ruchu zostanie łącznica prowadząca na Trasę Zamkową od strony ulicy Jana z Kolna.

Ta zmiana organizacji ruchu odciąży znacząco ruch na Moście Długim - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.- Powinno być zdecydowanie łatwiej, zwłaszcza w kontekście przemieszczania się w kierunku prawobrzeża. Ta zmiana powinna odciążyć ruch, który obecnie jest dość duży na wysokości mostu na tym lewoskręcie. Udostępnienie tej łącznicy na pewno pomoże kierowcom - dodaje Zieliński.Planowane na wtorek udrożnienie łącznicy Trasy Zamkowej - w kierunku prawobrzeża - planowane jest po porannym szczycie komunikacyjnym.