Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

Zmiany przy Placu Orła Białego w Szczecinie

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Od 31 marca zmiana organizacji ruchu przy szczecińskim Placu Orła Białego. Jak poinformowało miasto, udostępnione zostanie skrzyżowanie ulic Staromłyńskiej i Łaziebnej.
W okolicach placu trwa remont - przebudowane będą nawierzchnie - samego placu, a także ulic Koński Kierat, Staromłyńskiej oraz chodnik i zjazdy ul. Grodzkiej.

Będzie m.in. monitoring, stanie także 25 stylizowanych latarni, a w części zielonej - 6 drewnianych latarni. Zasadzonych będzie także 14 nowych drzew.

Nowy układ komunikacyjny zakłada ograniczenie do minimum ruchu pojazdów samochodowych - będą mogły tam wjeżdżać samochody z dostawami, zapewniony będzie dojazd do posesji dla mieszkańców.

Koszt przebudowy to 16 mln zł brutto.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:29 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Zobacz
Zobacz

radioszczecin.tv

Marcin Kulasek
Najnowsze podcasty