Zmiany przy Placu Orła Białego w Szczecinie

Od 31 marca zmiana organizacji ruchu przy szczecińskim Placu Orła Białego. Jak poinformowało miasto, udostępnione zostanie skrzyżowanie ulic Staromłyńskiej i Łaziebnej.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

W okolicach placu trwa remont - przebudowane będą nawierzchnie - samego placu, a także ulic Koński Kierat, Staromłyńskiej oraz chodnik i zjazdy ul. Grodzkiej.Będzie m.in. monitoring, stanie także 25 stylizowanych latarni, a w części zielonej - 6 drewnianych latarni. Zasadzonych będzie także 14 nowych drzew.Nowy układ komunikacyjny zakłada ograniczenie do minimum ruchu pojazdów samochodowych - będą mogły tam wjeżdżać samochody z dostawami, zapewniony będzie dojazd do posesji dla mieszkańców.Koszt przebudowy to 16 mln zł brutto.