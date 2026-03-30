Pomoc dla pacjentów ze Świnoujścia: będą mieć opiekę w domu

Mieszkańcy Świnoujścia oczekujący na miejsce w Centrum Medycznym "Fregata" otrzymają profesjonalne wsparcie medyczne we własnych czterech ścianach.
Miasto pozyskało środki na uruchomienie programu opieki domowej, który obejmie niemal wszystkich pacjentów z listy oczekujących.
W ramach przyznanego dofinansowania zaplanowano nie tylko wizyty specjalistów, ale i szkolenia.
- Będą to szkolenia dla 28 osób z personelu medycznego, także dla rodzin, które są z takimi pacjentami. Będzie także wsparcie psychologiczne - dodał.
Wartość projektu, to niemal 10 mln, samorząd na jego realizację pozyskał z Funduszy Europejskich 9,4 mln zł.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Obecnie w kolejce do przyjęcia do stacjonarnej placówki czeka 74 pacjentów. Projekt zapewni pomoc aż 68 z nich.
- To jest program adresowany przede wszystkim do pacjentów, którzy czekają w kolejce do przyjęcia do Centrum Medycznego "Fregata". W znacznej mierze ta pomoc zostanie zapewniona - mówi Wojciech Basałygo z UW w Świnoujściu.
