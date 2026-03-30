Przebudowa skrzyżowania przy szczecińskim węźle Kijewo

Skrzyżowanie w pobliżu węzła Kijewo zostanie przebudowane - zapowiada szczeciński magistrat. Chodzi o miejsce, w którym przecinają się ulice Zwierzyniecka oraz Kurza i Niedźwiedzia.

To tam do Szczecina wjeżdżają auta jadące m.in. ze Świnoujścia i Stargardu. Szczególnie w godzinach szczytu tworzą się tam spore korki.



Przepustowość osiągnęła maksimum, dlatego chcemy dobudować tam dodatkowy pas jezdni, zarówno przed skrzyżowaniem jak i za nim - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" kierownik referatu ds. organizacji ruchu w szczecińskim Urzędzie Miasta Marcin Charęza.



- To nam da to, że w ciągu godziny bylibyśmy w stanie o ten jeden pas ruchu zwiększyć przepustowość [...] na około 500-600 pojazdów - powiedział.



Dziennie przejeżdża tam ok. 65 tys. aut. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania nie jest możliwa.



- Po pierwsze taki wiaduktu może kosztować 20-30 milionów złotych. Druga sprawa jest taka, że wprowadzenie skrzyżowania dwupoziomowego spowodowałoby to, iż całkowicie tracimy kontrolę nad ilością pojazdów wpuszczanych do miasta i przenosimy problem na dalsze odcinki - dodał Charęza.



Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wystąpił do miasta o zabezpieczenie 155 tys. zł na wykonanie m.in. projektu. Koszty całej inwestycji na razie nie są znane, ma być ona ukończona za ok. dwa lata.



