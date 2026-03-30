Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

Przebudowa skrzyżowania przy szczecińskim węźle Kijewo

Sławomir Orlik

Fot. Sławomir Orlik, PR Szczecin
Skrzyżowanie w pobliżu węzła Kijewo zostanie przebudowane - zapowiada szczeciński magistrat. Chodzi o miejsce, w którym przecinają się ulice Zwierzyniecka oraz Kurza i Niedźwiedzia.
To tam do Szczecina wjeżdżają auta jadące m.in. ze Świnoujścia i Stargardu. Szczególnie w godzinach szczytu tworzą się tam spore korki.

Przepustowość osiągnęła maksimum, dlatego chcemy dobudować tam dodatkowy pas jezdni, zarówno przed skrzyżowaniem jak i za nim - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" kierownik referatu ds. organizacji ruchu w szczecińskim Urzędzie Miasta Marcin Charęza.

- To nam da to, że w ciągu godziny bylibyśmy w stanie o ten jeden pas ruchu zwiększyć przepustowość [...] na około 500-600 pojazdów - powiedział.

Dziennie przejeżdża tam ok. 65 tys. aut. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania nie jest możliwa.

- Po pierwsze taki wiaduktu może kosztować 20-30 milionów złotych. Druga sprawa jest taka, że wprowadzenie skrzyżowania dwupoziomowego spowodowałoby to, iż całkowicie tracimy kontrolę nad ilością pojazdów wpuszczanych do miasta i przenosimy problem na dalsze odcinki - dodał Charęza.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wystąpił do miasta o zabezpieczenie 155 tys. zł na wykonanie m.in. projektu. Koszty całej inwestycji na razie nie są znane, ma być ona ukończona za ok. dwa lata.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:29 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Zobacz
Zobacz

radioszczecin.tv

Marcin Kulasek
Najnowsze podcasty