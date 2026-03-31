Autobus wjechał w osobówkę. Wypadek na ul. Arkońskiej [ZDJĘCIA]

Zderzenie samochodu z autobusem komunikacji miejskiej na ulicy Arkońskiej w Szczecinie.
Jak przekazała nam Komenda Miejska Policji, jedna osoba została poszkodowana. W samochód osobowy, który przejeżdżał przez tory na wysokości ulicy Broniewskiego uderzył autobus.
Są utrudnienia dla pasażerów tramwajów. Linie numer 3 i 10 zostały skierowane objazdem przez Aleję Wojska Polskiego. Na odcinku między Kołłątaja a Osiedlem Zawadzkiego kursuje komunikacja zastępcza.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
