  Reklama  
Na stacje benzynowe w Lubieszynie wrócili niemieccy kierowcy [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Duży ruch na przygranicznych stacjach paliw. Do Lubieszyna wrócili niemieccy kierowcy. To w związku z regulacjami cen paliw i wprowadzeniem maksymalnej dziennej stawki.
Rząd może wprowadzić rozwiązania zapobiegające turystyce paliwowej

Udaliśmy się na jedną ze stacji w Lubieszynie, zaraz przy granicy. Kolejki do dystrybutorów są spore, w większości widać niemieckie rejestracje.

Jak mówią zagraniczni klienci, cena paliwa w Niemczech jest za wysoka, a ich rząd również powinien wprowadzić podobne regulacje co w Polsce.

- Tu jest taniej niż w Niemczech, o jakieś 30-40 centów. - Tu jest 40 centów taniej, a w Niemczech jest bardzo drogo, ponad dwa euro. Politycy muszą coś zrobić z cenami, znieść podatek od emisji CO2 i obniżyć ceny ropy. - Podatek od ropy też mógłby zostać obniżony - mówią niemieccy kierowcy.

W Niemczech wprowadzona została zasada godziny 12. Stacje paliw mogą podnosić ceny tylko raz dziennie właśnie do południa.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Julii Nowickiej.

