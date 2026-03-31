Ponad 100 km dróg w regionie zostanie wyremontowanych

60 milionów złotych na poprawę infrastruktury drogowej w powiatach Zachodniopomorskiego popłynie z budżetu województwa. Taką decyzję podjęli radni sejmiku.

Pieniądze muszą być wykorzystane jeszcze w tym roku - mówi marszałek Olgierd Geblewicz.- 18 powiatów wystąpiło do nas i 18 powiatów dostanie pieniądze na łącznie 27 zadań, dzięki którym zrobimy 112 kilometrów dróg w naszym województwie - mówi Geblewicz.Środki zostaną przekazane także do Zarządu Dróg Wojewódzkich - dodał wicemarszałek Jakub Kowalik.- Na rok 2026 na drogi wojewódzkie przeznaczamy 243 miliony złotych, dzięki czemu uda nam się wyremontować kolejnych ponad 150 kilometrów dróg - mówi Kowalik.Do wyremontowania pozostanie jeszcze około 450 kilometrów dróg wojewódzkich. Jak powiedział wicemarszałek Kowalik, 1500 km na Pomorzu Zachodnim znajduje się obecnie w dobrym europejskim standardzie.