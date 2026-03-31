Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

Ponad 100 km dróg w regionie zostanie wyremontowanych

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
60 milionów złotych na poprawę infrastruktury drogowej w powiatach Zachodniopomorskiego popłynie z budżetu województwa. Taką decyzję podjęli radni sejmiku.
Pieniądze muszą być wykorzystane jeszcze w tym roku - mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

- 18 powiatów wystąpiło do nas i 18 powiatów dostanie pieniądze na łącznie 27 zadań, dzięki którym zrobimy 112 kilometrów dróg w naszym województwie - mówi Geblewicz.

Środki zostaną przekazane także do Zarządu Dróg Wojewódzkich - dodał wicemarszałek Jakub Kowalik.

- Na rok 2026 na drogi wojewódzkie przeznaczamy 243 miliony złotych, dzięki czemu uda nam się wyremontować kolejnych ponad 150 kilometrów dróg - mówi Kowalik.

Do wyremontowania pozostanie jeszcze około 450 kilometrów dróg wojewódzkich. Jak powiedział wicemarszałek Kowalik, 1500 km na Pomorzu Zachodnim znajduje się obecnie w dobrym europejskim standardzie.

Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Poszukiwany za zabójstwo w Czechach zatrzymany w Stargardzie [WIDEO]
Artur Szałabawka
To nie będzie prima aprilis.
Szczecin. Fortepian z 1865 roku wrócił do Filharmonii [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marcin Kulasek
Zmiany organizacji ruchu na Trasie Zamkowej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty