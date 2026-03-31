Poszukiwany za zabójstwo w Czechach zatrzymany w Stargardzie [WIDEO]

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Policja Zachodniopomorska
Fot. Policja Zachodniopomorska
Niebezpieczny poszukiwany z Czech zatrzymany w Stargardzie. Do tamtejszej komendy policji wpłynął w weekend Europejski Nakaz Aresztowania.
Dotyczył mężczyzny, poszukiwanego za zabójstwo w Pradze, który jest szczególnie niebezpieczny, zwłaszcza wobec kobiet.

Policjanci ustalili, że może się ukrywać w jednym z ośrodków dla osób w kryzysie bezdomności. Gdy się tam pojawili, szybko potwierdzili tę informację. Mężczyzna został rozpoznany na podstawie rysopisu - mówi podkom. Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

- Policjanci dokonali zatrzymania mężczyzny. Ten miał przy sobie niebezpieczne przedmioty, w tym paralizator, gaz pieprzowy, granat błyskowy, a także przedmiot przypominający broń. Zatrzymanego przewieziono do stargardzkiej komendy, gdzie wykonano z nim czynności procesowe - informuje Jaworski.

Ścigany trafił do aresztu. Teraz trwa procedura związana z Europejskim Nakazem Aresztowania.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Policjanci ustalili, że może się ukrywać w jednym z ośrodków dla osób w kryzysie bezdomności. Gdy się tam pojawili, szybko potwierdzili tę informację. Mężczyzna został rozpoznany na podstawie rysopisu - mówi podkom. Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
Mat. Policja Zachodniopomorska

Poszukiwany za zabójstwo w Czechach zatrzymany w Stargardzie [WIDEO]
