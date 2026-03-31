Świnoujście szykuje szkolenia z obrony cywilnej dla mieszkańców

Region Joanna Maraszek

Fot. Katarzyna Filipowiak [Radio Szczecin/Archiwum]
Będą darmowe szkolenia z obrony cywilnej dla mieszkańców. Świnoujski samorząd podpisał kolejną umowę z wojewodą, dzięki której ruszy cykl szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Na ten cel pozyskano prawie 40 tysięcy złotych dofinansowania.
Projekt obejmie szkoleniami pracowników urzędu, ale także mieszkańców, którzy chcą dowiedzieć się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych - mówi Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.

- Podczas takich warsztatów będzie można dowiedzieć się, jak udzielić pomocy w każdej sytuacji, jakich sygnałów alarmowych używa się do ostrzegania. I przede wszystkim jak zachować się w tych sytuacjach kryzysowych, na przykład przygotować siebie do ewakuacji - mówi Basałygo.

Samorząd poza szkoleniami przygotowuje się do modernizacji schronów.

- Rzeczywiście udało się otrzymać dofinansowanie na modernizację schronu, ale najpierw na sporządzenie dokumentacji - mówi Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.

Szkolenia w Świnoujściu miałyby zacząć się najwcześniej w połowie roku.

Edycja tekstu: Michał Król
Szkolenia z obronności cywilnej

