Trzynastki popłyną do emerytów jeszcze przed świętami

Elżbieta Bielecka

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłacanie trzynastej emerytury. Dodatkowe świadczenie trafi do uprawnionych automatycznie - razem z kwietniową emeryturą albo rentą.
Osoby, które otrzymują świadczenia 1 i 6 dnia miesiąca, dostaną trzynastkę jeszcze przed świętami - mówi Karol Jagielski, rzecznik ZUS w Zachodniopomorskiem.

- Przyspieszyliśmy wypłatę "trzynastki" dla osób, których termin płatności to szósty dzień miesiąca. W województwie zachodniopomorskim dotyczy to blisko 83 700 osób - mówi Jagielski.

W tym roku wysokość świadczenia to 1978,49 zł brutto. ZUS przypomina, że trzynasta emerytura wypłacana jest automatycznie, bez wniosku i ostrzega przed fałszywymi agentami, którzy podszywają się pod ubezpieczyciela.

Edycja tekstu: Michał Król
Najczęściej czytane

  1. Krajowa Administracja Skarbowa szuka pracowników
    (od 27 marca oglądane 7102 razy)
  2. We wtorek otwarcie ważnej łącznicy Trasy Zamkowej
    (od przedwczoraj oglądane 3587 razy)
  3. Przebudowa skrzyżowania przy szczecińskim węźle Kijewo
    (od wczoraj oglądane 2904 razy)
  4. Skorzystają mieszkańcy, turyści odczują w portfelu. Sposób na nadmiar aut w dzielnicy nadmorskiej
    (od 25 marca oglądane 1588 razy)
  5. Studenci zamieszkają w wyremontowanym "Portowcu"
    (od wczoraj oglądane 1546 razy)
Poszukiwany za zabójstwo w Czechach zatrzymany w Stargardzie [WIDEO]
Artur Szałabawka
To nie będzie prima aprilis.
Szczecin. Fortepian z 1865 roku wrócił do Filharmonii [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marcin Kulasek
Zmiany organizacji ruchu na Trasie Zamkowej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty