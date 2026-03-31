Trzynastki popłyną do emerytów jeszcze przed świętami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłacanie trzynastej emerytury. Dodatkowe świadczenie trafi do uprawnionych automatycznie - razem z kwietniową emeryturą albo rentą.

Osoby, które otrzymują świadczenia 1 i 6 dnia miesiąca, dostaną trzynastkę jeszcze przed świętami - mówi Karol Jagielski, rzecznik ZUS w Zachodniopomorskiem.- Przyspieszyliśmy wypłatę "trzynastki" dla osób, których termin płatności to szósty dzień miesiąca. W województwie zachodniopomorskim dotyczy to blisko 83 700 osób - mówi Jagielski.W tym roku wysokość świadczenia to 1978,49 zł brutto. ZUS przypomina, że trzynasta emerytura wypłacana jest automatycznie, bez wniosku i ostrzega przed fałszywymi agentami, którzy podszywają się pod ubezpieczyciela.