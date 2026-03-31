Miejska Rada Seniorów szuka nowych przedstawicieli

Reprezentują szczecińskich seniorów, doradzają prezydentowi miasta i mają realny wpływ na kształtowanie polityki senioralnej gminy. Mowa o członkach Miejskiej Rady Seniorów.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Można do niej dołączyć, bo właśnie trwa nabór kandydatów na nową kadencję. W skład rady wchodzi od 12 do 15 członków. Kandydatów mogą zgłaszać przedstawiciele osób starszych, a także podmiotów działających na ich rzecz.Formularz zgłoszeniowy kandydata wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów szczecińskiego magistratu lub przesłać na adres urzędu. Zgłoszenia można składać do 27 kwietnia.