Więcej zieleni pojawi się w Nowogardzie

W Nowogardzie będzie więcej zieleni. Gmina otrzyma prawie 800 tys. złotych dofinansowania z funduszy unijnych.

Środki pozwolą na zagospodarowanie skweru miejskiego i terenu wokół zbiornika wodnego przy ul. Bohaterów Warszawy. Powstaną nowe ścieżki, miejsca do wypoczynku, a także liczne nasadzenia i elementy wspierające lokalny ekosystem.Wartość projektu przekracza 1 mln zł. Prace mają potrwać do końca roku.