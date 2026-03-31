Więcej zieleni pojawi się w Nowogardzie

Region Anna Klimczyk

Urząd Miasta w Nowogardzie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
W Nowogardzie będzie więcej zieleni. Gmina otrzyma prawie 800 tys. złotych dofinansowania z funduszy unijnych.
Środki pozwolą na zagospodarowanie skweru miejskiego i terenu wokół zbiornika wodnego przy ul. Bohaterów Warszawy. Powstaną nowe ścieżki, miejsca do wypoczynku, a także liczne nasadzenia i elementy wspierające lokalny ekosystem.

Wartość projektu przekracza 1 mln zł. Prace mają potrwać do końca roku.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Najczęściej czytane

  1. Krajowa Administracja Skarbowa szuka pracowników
    (od 27 marca oglądane 7185 razy)
  2. We wtorek otwarcie ważnej łącznicy Trasy Zamkowej
    (od przedwczoraj oglądane 3645 razy)
  3. Przebudowa skrzyżowania przy szczecińskim węźle Kijewo
    (od wczoraj oglądane 3254 razy)
  4. Zmiana na stanowisku dyrektora szpitala Zdroje
    (od dzisiaj oglądane 1631 razy)
  5. Studenci zamieszkają w wyremontowanym "Portowcu"
    (od wczoraj oglądane 1627 razy)
Poszukiwany za zabójstwo w Czechach zatrzymany w Stargardzie [WIDEO]
Artur Szałabawka
To nie będzie prima aprilis.
Szczecin. Fortepian z 1865 roku wrócił do Filharmonii [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marcin Kulasek
Zmiany organizacji ruchu na Trasie Zamkowej [WIDEO, ZDJĘCIA]

