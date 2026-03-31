Potrzeba nowych procedur ws. przymusu bezpośredniego i osób z autyzmem

Brakuje jasnych procedur dotyczących stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec osób w spektrum autyzmu, szczególnie dzieci - mówią rodzice i służby. O tym, jak reagować wobec dziecka w spektrum autyzmu i kiedy interwencja jest wsparciem rozmawiano w Centum Usług Społecznych w Szczecinie.





- Chcemy zabezpieczyć to dziecko przed autoagresją oraz przed tym, aby nie dokonywało żadnych czynów, które komuś mogłyby grozić utratą życia bądź zdrowia - mówi Krahel.

Pani Anna mówi, że jej syn stał się ofiarą reakcji nauczycieli nieadekwatnej do jego zachowania.- Te metody nie były stosowane w sytuacjach zagrożenia. To było oddziaływanie, jakieś wymuszanie pewnych zachowań. Po prostu to było stosowanie przemocy, być może wynikające z braku innych narzędzi i wiem też, że w środowisku rodziców też często napotyka się na tego typu problemy. Wtedy trudno jest udowodnić - mówi pani Anna.Podkomisarz Paweł Krahel z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podkreśla, że najważniejsze jest dostosowanie odpowiednich środków do osób z autyzmem.Skala zgłoszeń o użyciu przymusu bezpośredniego wobec osób w spektrum autyzmu w sposób nieadekwatny uległa znacznemu wzrostowi. Rzeczniczka Praw Dziecka powołała z tego powodu Zespół ds. Ochrony Dzieci z Niepełnosprawnościami przed Przemocą.