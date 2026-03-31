Ulica Szafera dziurawa po zimie, asfalt wymaga szczególnej pielęgnacji

Kolejne ubytki i wykruszenia na ulicy Szafera w Szczecinie. Do ich powstania przyczyniła się nie tylko sroga zima, ale i wymagająca szczególnej pielęgnacji nawierzchnia - informują Tramwaje Szczecińskie, które nadzorowały tę inwestycję.

Asfalt porowaty - bo o ten materiał chodzi - został położony na dwupasmowej arterii przy ulicy Szafera pięć lat temu. Miał, między innymi, wygłuszać hałas i ułatwiać wsiąkanie wody. Jest jednak trudniejszy w utrzymaniu - zaznacza rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie Wojciech Jachim.- Oczywiście w miejscach, gdzie to natężenie ruchu jest większe, czyli na łukach tych rond, czy na miejscach, gdzie samochody przyspieszają, to zużycie tego asfaltu jest większe. Wymaga większego wysiłku pielęgnacyjnego ze strony zarządcy drogi - mówi Jachim.Za utrzymanie drogi odpowiada Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Stan drogi jest monitorowany, powstałe ubytki są uzupełniane na bieżąco - zapewnia jego rzecznik Kacper Reszczyński.- Obserwujemy ulicę cały czas i będziemy zbierali informacje, co tam się będzie działo w dalszym ciągu i wtedy podejmowali decyzje, jeżeli tam zauważymy niepokojącego, to będziemy wtedy podejmowali działania - odpowiada Reszczyński.Budowa ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego kosztowała ponad 125 milionów złotych. Jej modernizacją zajęła się firma Eurovia. Na razie nie ma informacji, by poza doraźnymi naprawami planowany był większy remont drogi.