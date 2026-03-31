Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

Ulica Szafera dziurawa po zimie, asfalt wymaga szczególnej pielęgnacji

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Kolejne ubytki i wykruszenia na ulicy Szafera w Szczecinie. Do ich powstania przyczyniła się nie tylko sroga zima, ale i wymagająca szczególnej pielęgnacji nawierzchnia - informują Tramwaje Szczecińskie, które nadzorowały tę inwestycję.
Asfalt porowaty - bo o ten materiał chodzi - został położony na dwupasmowej arterii przy ulicy Szafera pięć lat temu. Miał, między innymi, wygłuszać hałas i ułatwiać wsiąkanie wody. Jest jednak trudniejszy w utrzymaniu - zaznacza rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie Wojciech Jachim.

- Oczywiście w miejscach, gdzie to natężenie ruchu jest większe, czyli na łukach tych rond, czy na miejscach, gdzie samochody przyspieszają, to zużycie tego asfaltu jest większe. Wymaga większego wysiłku pielęgnacyjnego ze strony zarządcy drogi - mówi Jachim.

Za utrzymanie drogi odpowiada Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Stan drogi jest monitorowany, powstałe ubytki są uzupełniane na bieżąco - zapewnia jego rzecznik Kacper Reszczyński.

- Obserwujemy ulicę cały czas i będziemy zbierali informacje, co tam się będzie działo w dalszym ciągu i wtedy podejmowali decyzje, jeżeli tam zauważymy niepokojącego, to będziemy wtedy podejmowali działania - odpowiada Reszczyński.

Budowa ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego kosztowała ponad 125 milionów złotych. Jej modernizacją zajęła się firma Eurovia. Na razie nie ma informacji, by poza doraźnymi naprawami planowany był większy remont drogi.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Taki asfalt jest jednak trudniejszy w utrzymaniu - zaznacza rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie Wojciech Jachim.
Stan drogi jest monitorowany, powstałe ubytki są uzupełniane na bieżąco - zapewnia rzecznik ZDiTM Kacper Reszczyński.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz

