Abp Śmigiel: Wojny, konflikty i spory to nie tylko perspektywa międzynarodowa [WIDEO]

Życzę Bożego pokoju, bo w świecie rozdartym przez niezgodę i walki, bardzo pokoju potrzebujemy - mówi metropolita szczecińsko-kamieński. Arcybiskup Wiesław Śmigiel składa życzenia świąteczne.

- To również świat, który nas dotyka. Wojny, konflikty i spory to nie tylko perspektywa międzynarodowa - podkreśla abp Śmigiel.- To również nasza sprawa. To również sprawa, która dotyka naszego serca, naszych rodzin, naszego otoczenia, a więc to my potrzebujemy pojednania, przebaczenia, zgody - mówi Śmigiel.- Zdrowia, radości i życzliwości - dodaje metropolita. - Wszystkiego, co najlepsze. Pamiętajmy, że to są Święta Wielkanocne, ale przede wszystkim to są święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. A więc pozwólmy Jezusowi, żeby zmartwychwstał w naszym sercu, w naszym życiu i w naszym otoczeniu - życzy abp Śmigiel.