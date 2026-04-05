Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

Abp Śmigiel: Wojny, konflikty i spory to nie tylko perspektywa międzynarodowa [WIDEO]

Region Piotr Kołodziejski

Realizacja: Mieczysław Szewłoga
Życzę Bożego pokoju, bo w świecie rozdartym przez niezgodę i walki, bardzo pokoju potrzebujemy - mówi metropolita szczecińsko-kamieński. Arcybiskup Wiesław Śmigiel składa życzenia świąteczne.
Poranne świętowanie Wielkiej Nocy

Poranne świętowanie Wielkiej Nocy

Symbolika Wigilii Paschalnej
- To również świat, który nas dotyka. Wojny, konflikty i spory to nie tylko perspektywa międzynarodowa - podkreśla abp Śmigiel.

- To również nasza sprawa. To również sprawa, która dotyka naszego serca, naszych rodzin, naszego otoczenia, a więc to my potrzebujemy pojednania, przebaczenia, zgody - mówi Śmigiel.

- Zdrowia, radości i życzliwości - dodaje metropolita. - Wszystkiego, co najlepsze. Pamiętajmy, że to są Święta Wielkanocne, ale przede wszystkim to są święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. A więc pozwólmy Jezusowi, żeby zmartwychwstał w naszym sercu, w naszym życiu i w naszym otoczeniu - życzy abp Śmigiel.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Piotra Kołodziejskiego [Radio Szczecin]
Arcybiskup Wiesław Śmigiel. Fot. Mieczysław Szewłoga
Arcybiskup Wiesław Śmigiel. Fot. Mieczysław Szewłoga

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 20:58

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Zobacz

radioszczecin.tv

Abp Śmigiel: Wojny, konflikty i spory to nie tylko perspektywa międzynarodowa [WIDEO]
Tomasz Mika

Najnowsze podcasty