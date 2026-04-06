Kolejny remont drogowy na kołobrzeskich Ogrodach

Ulica Żółkiewskiego w Kołobrzegu do remontu. Miasto zapowiada realizację kolejnej kluczowej przebudowy na osiedlu Ogrody. Nie obejdzie się bez utrudnień.
Po ulicy Chodkiewicza miasto wykona drogę prowadzącą do samego "serca" największego kołobrzeskiego osiedla. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska nie ukrywa, że remont przyniesie czasowe utrudnienia dla mieszkańców.
- Trzeba ludziom powiedzieć prawdę, z czym się to wiąże, czego muszą się spodziewać i czego mogą oczekiwać. To są bardzo trudne remonty i my jesteśmy do nich przygotowani - mówi Mieczkowska.
Kamila Idec, przedstawiciel wykonawcy zaznacza, że dojazd do budynków mieszkalnych będzie ograniczony.
- Dojazd do posesji będzie. Będziemy realizowali pracę w godzinach 7.30-8.00 do godziny 17.00. Po i przed tymi godzinami będzie możliwy wyjazd - mówi Idec.
Prace rozpoczną się 15 kwietnia. Wykonawca na realizację zadania ma 200 dni, a koszt wszystkich prac to 1,3 mln zł.
- Trzeba ludziom powiedzieć prawdę, z czym się to wiąże, czego muszą się spodziewać i czego mogą oczekiwać. To są bardzo trudne remonty i my jesteśmy do nich przygotowani - mówi Mieczkowska.
Kamila Idec, przedstawiciel wykonawcy zaznacza, że dojazd do budynków mieszkalnych będzie ograniczony.
- Dojazd do posesji będzie. Będziemy realizowali pracę w godzinach 7.30-8.00 do godziny 17.00. Po i przed tymi godzinami będzie możliwy wyjazd - mówi Idec.
Prace rozpoczną się 15 kwietnia. Wykonawca na realizację zadania ma 200 dni, a koszt wszystkich prac to 1,3 mln zł.
Edycja tekstu: Michał Król