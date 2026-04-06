Ze względu na pogodę Szczecinianie rezygnują ze Śmigusa-dyngusa [WIDEO, ZDJĘCIA]

W tym roku Śmigus-dyngus jest wyjątkowo suchy.

Edycja tekstu: Michał Król

Szczecinianie przyznają, że bitwy na wiadra i sowite polewanie wodą to pieśń przeszłości. A ci, którzy świętują, przekonują, że robią to jedynie symbolicznie.- Nie będę się polewać, bo zimno. - My to bardziej świętujemy kwestię zmartwychwstania pana Jezusa. - Troszeczkę się polaliśmy rano, ale tyle nam już wystarczy. - Nie, to nie dla mnie, nie te czasy już. Zimno. Już była z rana kultywowana tradycja. Córka oblewała nas wodą z kubka. - Udało się oblać cztery osoby. - Będzie Śmigus-dyngus, ale w innej formie. Jedziemy pływać, wieje wiatr, idziemy się bawić na Miedwiu. Będziemy ochlapani wodą i będziemy cali w tej wodzie, ale w piankach, bo woda jeszcze jest dosyć zimna - mówią Szczecinianie.Być może entuzjastów polewania wodą odstraszyły patrole policji i straży miejskiej. Funkcjonariusze ostrzegają, że za chuligańskie wybryki grozi mandat.