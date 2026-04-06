Nieodpowiednie świętowanie Lanego Poniedziałku może skończyć się mandatem

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Mandatem może zakończyć się nieodpowiedzialne obchodzenie Lanego Poniedziałku.
W Trzebieży rozegrała się tradycyjna wodna bitwa [WIDEO, ZDJĘCIA]

W Trzebieży rozegrała się tradycyjna wodna bitwa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ze względu na pogodę Szczecinianie rezygnują ze Śmigusa-dyngusa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Poniedziałek Wielkanocny to w tradycji polskiej śmigus-dyngus
Jak przypomina rzecznik szczecińskiej straży miejskiej Joanna Wojtach, Śmigus Dyngus to tradycja, ale kultywowanie jej bez umiaru będzie traktowane jako chuligaństwo.

- Straż miejska prosi i przypomina, aby zachować w Dyngusa umiar. Nie oblewać kogoś wiadrami wody, nie wyrzucać płynu w woreczkach przez okno, nie wlewać wody do stojących na czerwonym świetle samochodów, bo i takie przypadki się zdarzały. Może to być potraktowane jako nawet wybryk chuligański, zagrożony karą grzywny w postępowaniu mandatowym do 500 zł - mówi Wojtach.

Strażnicy miejscy ze Szczecina nie mają dziś wolnego. Patrolują ulice, zwracają szczególną uwagę na grupy młodzieży i interweniują w przypadku występowania niepożądanych zachowań, w których mogą ucierpieć przechodnie czy przejeżdżające pojazdy.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja IAR

Najczęściej czytane

  1. Prom Skania ze sporym opóźnieniem z Ystad
    (od 02 kwietnia oglądane 5999 razy)
  2. Zaginiony 10-latek z Gryfic odnalazł się
    (od 01 kwietnia oglądane 4677 razy)
  3. Nocny pożar na os. Drzetowo-Grabowo. Nie żyje jedna osoba [ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 4475 razy)
  4. Rezonans w szpitalu MSWiA dostępny dla pacjentów z klaustrofobią [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 03 kwietnia oglądane 4033 razy)
  5. Zmiana na stanowisku dyrektora szpitala Zdroje
    (od 31 marca oglądane 3905 razy)
  Reklama  
Ze względu na pogodę Szczecinianie rezygnują ze Śmigusa-dyngusa [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Trzebieży rozegrała się tradycyjna wodna bitwa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najpierw stół, potem spacer [WIDEO, ZDJĘCIA]
Abp Śmigiel: Wojny, konflikty i spory to nie tylko perspektywa międzynarodowa [WIDEO]
Wielkanocny koszyk z wysokości końskiego grzbietu [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Święconka Jakubowa" w szczecińskiej katedrze [WIDEO, ZDJĘCIA]

