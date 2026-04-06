Nieodpowiednie świętowanie Lanego Poniedziałku może skończyć się mandatem

Mandatem może zakończyć się nieodpowiedzialne obchodzenie Lanego Poniedziałku.

Jak przypomina rzecznik szczecińskiej straży miejskiej Joanna Wojtach, Śmigus Dyngus to tradycja, ale kultywowanie jej bez umiaru będzie traktowane jako chuligaństwo.- Straż miejska prosi i przypomina, aby zachować w Dyngusa umiar. Nie oblewać kogoś wiadrami wody, nie wyrzucać płynu w woreczkach przez okno, nie wlewać wody do stojących na czerwonym świetle samochodów, bo i takie przypadki się zdarzały. Może to być potraktowane jako nawet wybryk chuligański, zagrożony karą grzywny w postępowaniu mandatowym do 500 zł - mówi Wojtach.Strażnicy miejscy ze Szczecina nie mają dziś wolnego. Patrolują ulice, zwracają szczególną uwagę na grupy młodzieży i interweniują w przypadku występowania niepożądanych zachowań, w których mogą ucierpieć przechodnie czy przejeżdżające pojazdy.