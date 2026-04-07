Coraz bliżej przebudowy Emilii Plater

Prawdopodobnie w połowie kwietnia rozpocznie się przebudowa ul. Emilii Plater w Szczecinie.

To inwestycja, która obejmie nie tylko standardową wymianę asfaltu, ale także instalacji podziemnych - informuje zastępca prezydenta Michał Przepiera.- Będą głębokie wykopy, zatem będą duże ograniczenia w ruchu, a już na pewno w parkowaniu. W pewnym momencie będą też wyłączenia pewnego ruchu, poza oczywiście kwestią dostępności dla tych, którzy na tej ulicy funkcjonują, czyli mieszkają albo prowadzą swoją działalność gospodarczą - mówi Przepiera.Przebudowa ul. Emilii Plater odbywać się będzie etapami. Pierwszy z nich obejmie odcinek od ulicy Firlika do ulicy Miedzianej. Inwestycja zakończy się prawdopodobnie w połowie przyszłego roku.