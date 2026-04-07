Profilaktyka z okazji Światowego Dnia Zdrowia w szczecińskim szpitalu na Arkońskiej [WIDEO]

Pomiary glikemii, analiza składu ciała i konsultacje z pielęgniarkami diabetologicznymi.
To wszystko czekało dziś na pacjentów szpitala przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie w ramach Światowego Dnia Zdrowia. Choć warto o nie dbać nie tylko od święta

- Byłem teraz u diabetologa i powiedział, że nie jest jeszcze tak źle. - Ja jestem w trakcie leczenia, przyszłam się zbadać. Nie mierzę, nie interesuję się, ale chcę wykorzystać okazję, bo trochę mam tego cukru. Zobaczę co będzie. Nie robiłem wcześniej takich badań z powodu braku zainteresowania - mówili pacjenci.

- Dzisiaj można skorzystać z poradni podologa, z poradni dietetycznej. Także pacjent może się dowiedzieć, co najlepiej jeść. Możemy sobie założyć sensory, które są również refundowane i dla niektórych są płatne. Dzisiaj dla pacjentów, którzy nie mogą mieć refundowanych, mogą sobie założyć na próbę, mogą skorzystać z poziomu cukru - przekazała pielęgniarka diabetologiczna Teresa Czerwińska.

W Szczecinie do obchodów Światowego Dnia Zdrowia włączyły się także między innymi Zachodniopomorskie Centrum Onkologii oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego.

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
