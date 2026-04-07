Policja odebrała prawo jazdy 150 kierowcom

Ponad 150 kierowców straciło prawo jazdy - w ciągu ostatniego miesiąca - za przekroczenie prędkości. To statystyki tylko z dróg województwa zachodniopomorskiego.

Wynika z nich także, że ponad osiemdziesięciu kierujących utraciło swoje uprawnienia po przekroczeniu prędkości poza terenem zabudowanym. Dane te przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Jak informują mundurowi tak duża liczba zatrzymań praw jazdy jest pokłosiem nowych przepisów. Dają one możliwość odebrania uprawnień kierującemu, gdy ten przekroczy dopuszczalną prędkości o ponad pięćdziesiąt kilometrów na godzinę również poza obszarem zabudowanym.