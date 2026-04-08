Uczniowie XVI LO otworzyli Rekowerownię i pomogą w remoncie rowerów [WIDEO, ZDJĘCIA]

SPA dla rowerów w nurcie zero waste. Uczniowie 16 liceum w Szczecinie otworzyli Rekowerownię, czyli punkt, w którym wykonać można naprawy swoich dwukołowców, wypożyczyć sprzęt, a nawet oddać wysłużone jednoślady.





- Uczniowie mogą przynosić do nas zepsuty sprzęt i my im pomożemy go naprawić, przy okazji nauczymy ich nowych umiejętności - mówiła Marta Gębicz, uczennica XVI LO w Szczecinie.



- Możemy załatać dętkę, wymienić hamulce, naprawić przerzutki, napiąć łańcuch, ogólnie takie podstawowe naprawy rowerowe - powiedział Adam Szczypa, uczeń XVI LO w Szczecinie.



- Właśnie dzisiaj kolega z klasy przyprowadził nam swój rower. Jeszcze nad nim oczywiście nie zaczęliśmy prac, bo przyniósł go dzisiaj, ale będziemy regulować przerzutki i naciągać łańcuch - dodała Karolina Charów, uczennica XVI LO w Szczecinie.



Mieszkańcy miasta chcący dać swoim rowerom drugie życie mogą przynieść je do siedziby liceum przy ul. Dunikowskiego. Kontakt z inicjatorami akcji jest możliwy przez stronę facebookową szkoły.



Edycja tekstu: Michał Tesarski