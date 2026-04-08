  Reklama  
Wielkanocne śniadanie dla osób w kryzysie bezdomności [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Był żurek, jajka, mazurek i paczki od zajączka. Osoby samotne, bezdomne i ubogie zasiadły do uroczystego śniadania wielkanocnego w prawobrzeżnej części Szczecina.
W tym roku odbyło się ono w nowym miejscu i po, a nie przed Wielkanocą. Zmienił się też organizator wydarzenia. Jak podaje Urząd Miasta, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej nie przystąpiła do konkursu na organizowanie wydarzenia. Zorganizowała je Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" - mówi Marcin Biskupski, zastępca prezydenta Szczecina.

- Mamy ten efekt w postaci pewnej świeżości. Po raz pierwszy na prawobrzeżu, trzy dni dla prawie 400 osób. Śniadanie wielkanocne będzie organizowane dziś, jutro i pojutrze. Po drugie, dzieje się to w restauracji - mówi Biskupski.

W środę do śniadania zasiadło prawie 150 osób.

- Zjedliśmy bardzo dobry żurek. Na talerzach mamy białą kiełbasę, jajko z sosem tatarskim i sałatkę. - Bardzo smacznie i przyjemnie, w takim gronie. Celebrujemy to spotkanie nasze dzisiejsze. Wspólnota jest najważniejsza. - Zjedliśmy ciasto, wypiliśmy kawkę. Full. - Jest rewelacyjnie. - Iście wielkanocne śniadanie - mówią uczestnicy.

Kolejne śniadania odbędą się w tej samej lokalizacji w czwartek i piątek.

Śniadanie Wielkanocne po raz pierwszy zostało zorganizowane w ramach otwartego konkursu ofert. Na ten cel szczeciński magistrat przeznaczył 400 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najczęściej czytane

  1. Prom Skania ze sporym opóźnieniem z Ystad
    (od 02 kwietnia oglądane 6300 razy)
  2. Nocny pożar na os. Drzetowo-Grabowo. Nie żyje jedna osoba [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 6014 razy)
  3. Rezonans w szpitalu MSWiA dostępny dla pacjentów z klaustrofobią [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 03 kwietnia oglądane 4758 razy)
  4. W Podjuchach boją się powstającej bazy paliw. Mieszkańcy: nikt z nami tego nie konsultował
    (od 02 kwietnia oglądane 4053 razy)
  5. Karambol i utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina
    (od 03 kwietnia oglądane 3626 razy)
  Reklama  
Uczniowie XVI LO otworzyli Rekowerownię i pomogą w remoncie rowerów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wielkanocne śniadanie dla osób w kryzysie bezdomności [WIDEO, ZDJĘCIA]
Na pełne kwiaty magnolii jeszcze chwilę poczekamy [ZDJĘCIA, WIDEO]
Michał Materla
Profilaktyka z okazji Światowego Dnia Zdrowia w szczecińskim szpitalu na Arkońskiej [WIDEO]
Półki w Jadłodzielni świecą pustkami [WIDEO, ZDJĘCIA]

