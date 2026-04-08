Wielkanocne śniadanie dla osób w kryzysie bezdomności [WIDEO, ZDJĘCIA]

Był żurek, jajka, mazurek i paczki od zajączka. Osoby samotne, bezdomne i ubogie zasiadły do uroczystego śniadania wielkanocnego w prawobrzeżnej części Szczecina.

Edycja tekstu: Michał Król

W tym roku odbyło się ono w nowym miejscu i po, a nie przed Wielkanocą. Zmienił się też organizator wydarzenia. Jak podaje Urząd Miasta, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej nie przystąpiła do konkursu na organizowanie wydarzenia. Zorganizowała je Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" - mówi Marcin Biskupski, zastępca prezydenta Szczecina.- Mamy ten efekt w postaci pewnej świeżości. Po raz pierwszy na prawobrzeżu, trzy dni dla prawie 400 osób. Śniadanie wielkanocne będzie organizowane dziś, jutro i pojutrze. Po drugie, dzieje się to w restauracji - mówi Biskupski.W środę do śniadania zasiadło prawie 150 osób.- Zjedliśmy bardzo dobry żurek. Na talerzach mamy białą kiełbasę, jajko z sosem tatarskim i sałatkę. - Bardzo smacznie i przyjemnie, w takim gronie. Celebrujemy to spotkanie nasze dzisiejsze. Wspólnota jest najważniejsza. - Zjedliśmy ciasto, wypiliśmy kawkę. Full. - Jest rewelacyjnie. - Iście wielkanocne śniadanie - mówią uczestnicy.Kolejne śniadania odbędą się w tej samej lokalizacji w czwartek i piątek.Śniadanie Wielkanocne po raz pierwszy zostało zorganizowane w ramach otwartego konkursu ofert. Na ten cel szczeciński magistrat przeznaczył 400 tysięcy złotych.