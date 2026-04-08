Nie będzie referendum w Nowogardzie

Komisarz Wyborczy w Szczecinie ponownie odmówił przyjęcia powiadomienia o referendum w Nowogardzie. Inicjatorzy chcieli odwołania burmistrza i rady miejskiej.

Jak przekazano, jeden z pięciu inicjatorów nie jest przypisany do żadnego stałego obwodu głosowania w gminie, a więc nie może wybierać Rady Miejskiej. Do referendum gminnego potrzebnych jest co najmniej pięciu inicjatorów z prawem wyborczym.Decyzja oznacza, że referendum nie może się odbyć, odwołanie nie przysługuje, można jedynie złożyć skargę do Państwowej Komisji Wyborczej.