Nie będzie referendum w Nowogardzie

Komisarz Wyborczy w Szczecinie ponownie odmówił przyjęcia powiadomienia o referendum w Nowogardzie. Inicjatorzy chcieli odwołania burmistrza i rady miejskiej.
Jak przekazano, jeden z pięciu inicjatorów nie jest przypisany do żadnego stałego obwodu głosowania w gminie, a więc nie może wybierać Rady Miejskiej. Do referendum gminnego potrzebnych jest co najmniej pięciu inicjatorów z prawem wyborczym.
Decyzja oznacza, że referendum nie może się odbyć, odwołanie nie przysługuje, można jedynie złożyć skargę do Państwowej Komisji Wyborczej.
