  Reklama  
Nie będzie referendum w Nowogardzie

Region Elżbieta Bielecka

Urząd Miasta w Nowogardzie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Urząd Miasta w Nowogardzie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Komisarz Wyborczy w Szczecinie ponownie odmówił przyjęcia powiadomienia o referendum w Nowogardzie. Inicjatorzy chcieli odwołania burmistrza i rady miejskiej.
Jak przekazano, jeden z pięciu inicjatorów nie jest przypisany do żadnego stałego obwodu głosowania w gminie, a więc nie może wybierać Rady Miejskiej. Do referendum gminnego potrzebnych jest co najmniej pięciu inicjatorów z prawem wyborczym.

Decyzja oznacza, że referendum nie może się odbyć, odwołanie nie przysługuje, można jedynie złożyć skargę do Państwowej Komisji Wyborczej.

Edycja tekstu: Michał Król

Najczęściej czytane

  1. Prom Skania ze sporym opóźnieniem z Ystad
    (od 02 kwietnia oglądane 6275 razy)
  2. Nocny pożar na os. Drzetowo-Grabowo. Nie żyje jedna osoba [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 5976 razy)
  3. Rezonans w szpitalu MSWiA dostępny dla pacjentów z klaustrofobią [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 03 kwietnia oglądane 4670 razy)
  4. W Podjuchach boją się powstającej bazy paliw. Mieszkańcy: nikt z nami tego nie konsultował
    (od 02 kwietnia oglądane 3955 razy)
  5. Karambol i utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina
    (od 03 kwietnia oglądane 3607 razy)
  Reklama  
Na pełne kwiaty magnolii jeszcze chwilę poczekamy [ZDJĘCIA, WIDEO]
Michał Materla
Profilaktyka z okazji Światowego Dnia Zdrowia w szczecińskim szpitalu na Arkońskiej [WIDEO]
Półki w Jadłodzielni świecą pustkami [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Rzepa
Luxtorpeda przyjedzie w środę.

Najnowsze podcasty