Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

To jedna z najniebezpieczniejszych chorób odkleszczowych

Region Natalia Chodań

Fot. pixabay.com / Catkin (CC0 domena publiczna)
Kleszcze są niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale też zwierząt. Zwłaszcza wiosną przybywa pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Często z poważnymi powikłaniami. Jedną z chorób jest babeszjoza.
Babeszjoza jest jedną z najniebezpieczniejszych chorób odkleszczowych. Przyczyną problemu jest pierwotniak Babesia canis.

- Po przedostaniu się do krwiobiegu psa pierwotniak namnaża się wewnątrz krwinek czerwonych - mówi Justyna Dobryłko, szczecińska lekarz weterynarii. - To jest choroba, która się po prostu fiksuje w krwinkach czerwonych i brzydko mówiąc je po prostu rozwala. Ona je niszczy, co będzie doprowadzało do bardzo szerokiej anemii, do niewydolności wątroby, do niewydolności nerek. Babeszjoza jest bardzo groźną chorobą i rozwija się w około 48 godzin. Im szybciej zostanie zdiagnozowana, im szybciej zostanie wdrożone leczenie, tym większa szansa na powodzenie. To może uratować państwa przyjaciela.

Weterynarze podkreślają, że istotna jest całoroczna profilaktyka przeciwkleszczowa.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Natalii Chodań [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty