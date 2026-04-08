To jedna z najniebezpieczniejszych chorób odkleszczowych

Kleszcze są niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale też zwierząt. Zwłaszcza wiosną przybywa pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Często z poważnymi powikłaniami. Jedną z chorób jest babeszjoza.

- Po przedostaniu się do krwiobiegu psa pierwotniak namnaża się wewnątrz krwinek czerwonych - mówi Justyna Dobryłko, szczecińska lekarz weterynarii. - To jest choroba, która się po prostu fiksuje w krwinkach czerwonych i brzydko mówiąc je po prostu rozwala. Ona je niszczy, co będzie doprowadzało do bardzo szerokiej anemii, do niewydolności wątroby, do niewydolności nerek. Babeszjoza jest bardzo groźną chorobą i rozwija się w około 48 godzin. Im szybciej zostanie zdiagnozowana, im szybciej zostanie wdrożone leczenie, tym większa szansa na powodzenie. To może uratować państwa przyjaciela.





Weterynarze podkreślają, że istotna jest całoroczna profilaktyka przeciwkleszczowa.





Babeszjoza jest jedną z najniebezpieczniejszych chorób odkleszczowych. Przyczyną problemu jest pierwotniak Babesia canis.