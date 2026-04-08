Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

Nowe zasady funkcjonowania poradni dla ciężarnych w Świnoujściu

Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Przełom w opiece nad ciężarnymi. Szpital Miejski w Świnoujściu gwarantuje przyjęcie do poradni każdej ciężarnej pacjentki. Korzystać mogą nie tylko Świnoujścianki.
Nowe zasady funkcjonowania poradni to odpowiedź na potrzeby wszystkich pacjentek, również tych spoza Świnoujścia.

- Kluczowym celem jest zwiększenie dostępności do specjalistów i zapewnienie kobietom maksymalnego komfortu w tym szczególnym czasie - podkreśla lek. Renata Waszczuk, ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego świnoujskiego szpitala. - Zwiększyliśmy godziny pracy poradni ginekologiczno-położniczej. Mamy więcej miejsca dla kobiet ciężarnych. Chcemy wyjść naprzeciw wszystkim matkom. Mamy pacjentki z całego regionu. Wolina, Międzyzdrojów, z Kamienia Pomorskiego.

- Poza tym, po kilkuletniej przerwie, do pracy przywrócona została porodowa wanna - dodaje położna Jolanta Ławińska. - Już jest używana przez kobiety rodzące. To jest bardzo relaksująca rzecz, wspomaga poród.

Poradnia działa od poniedziałku do piątku. Co ważne, pacjentki ciężarne nie potrzebują skierowania. Wystarczy, że się zarejestrują.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty