Nowe zasady funkcjonowania poradni dla ciężarnych w Świnoujściu

Przełom w opiece nad ciężarnymi. Szpital Miejski w Świnoujściu gwarantuje przyjęcie do poradni każdej ciężarnej pacjentki. Korzystać mogą nie tylko Świnoujścianki.
Nowe zasady funkcjonowania poradni to odpowiedź na potrzeby wszystkich pacjentek, również tych spoza Świnoujścia.
- Kluczowym celem jest zwiększenie dostępności do specjalistów i zapewnienie kobietom maksymalnego komfortu w tym szczególnym czasie - podkreśla lek. Renata Waszczuk, ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego świnoujskiego szpitala. - Zwiększyliśmy godziny pracy poradni ginekologiczno-położniczej. Mamy więcej miejsca dla kobiet ciężarnych. Chcemy wyjść naprzeciw wszystkim matkom. Mamy pacjentki z całego regionu. Wolina, Międzyzdrojów, z Kamienia Pomorskiego.
- Poza tym, po kilkuletniej przerwie, do pracy przywrócona została porodowa wanna - dodaje położna Jolanta Ławińska. - Już jest używana przez kobiety rodzące. To jest bardzo relaksująca rzecz, wspomaga poród.
Poradnia działa od poniedziałku do piątku. Co ważne, pacjentki ciężarne nie potrzebują skierowania. Wystarczy, że się zarejestrują.
