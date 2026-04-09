Ochotnicza Straż Pożarna w Rozwarowie ma nowy sprzęt

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Facebook/OSP Rozwarowo
Do jednostki OSP w Rozwarowie trafił quad ratowniczy wraz z dwuosiową przyczepką.
Jak informuje portal kamienskie.info, pojazd będzie dużym wsparciem szczególnie tam, gdzie tradycyjne wozy mają utrudniony dostęp – w terenie leśnym, na podmokłych obszarach czy w trudno dostępnych miejscach.

Zakup sprzętu był możliwy dzięki wsparciu Gminy Kamień Pomorski oraz współpracy z innymi jednostkami OSP.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

