"To nie jest rozwiązanie dla branży transportowej"

Region Jarosław Gowin, Piotr Tolko

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Piotr Krzyżankiewicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Prezes Niezależnego Forum Pracodawców Transportu krytykuje rządowe rozwiązania obniżające ceny paliw.
Zdaniem Piotra Krzyżankiewicza dla właścicieli firm przewozowych obniżki właściwie nic nie zmieniają.

- To kiełbasa wyborcza - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Krzyżankiewicz. Jak dodał - Polska powinna brać przykład z innych państw.

- Dla przewoźników idealnym rozwiązaniem jest możliwość zwrotu podatku akcyzowego. Takie rozwiązanie jest zastosowane na przykład w Belgii. Impulsem byłoby ograniczenie marży rafineryjnych. Orlen jednak dyktuje warunki rynkowe - dodał prezes Niezależnego Forum Pracodawców Transportu.

Piotr Krzyżankiewicz powiedział, że idealnym wsparciem dla przewoźników byłaby możliwość zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa oraz obniżka marży rafineryjnej, nakładanej przez Orlen.

- To jest 15 centów na kilometrze, czasami więcej. Przewoźnicy muszą te ceny i powinni te ceny aktualizować na bieżąco, co jest oczywiście pod ogromnym sprzeciwem naszych kontrahentów, dlatego że firmy produkcyjne też przeżywają recesję - dodał ekspert.

Przypomnijmy, że w związku z szybującymi cenami paliw rząd wprowadził m.in. limity cen na stacjach. Czasowo obniżony jest także VAT i akcyza.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Małgorzaty Frymus do "Rozmowy pod krawatem" w piątek o godz. 8.30 przyjęła pisarka Sabina Baral.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
