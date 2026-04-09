"To nie jest rozwiązanie dla branży transportowej"

Prezes Niezależnego Forum Pracodawców Transportu krytykuje rządowe rozwiązania obniżające ceny paliw.

Przypomnijmy, że w związku z szybującymi cenami paliw rząd wprowadził m.in. limity cen na stacjach. Czasowo obniżony jest także VAT i akcyza.









Zdaniem Piotra Krzyżankiewicza dla właścicieli firm przewozowych obniżki właściwie nic nie zmieniają.- To kiełbasa wyborcza - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Krzyżankiewicz. Jak dodał - Polska powinna brać przykład z innych państw.- Dla przewoźników idealnym rozwiązaniem jest możliwość zwrotu podatku akcyzowego. Takie rozwiązanie jest zastosowane na przykład w Belgii. Impulsem byłoby ograniczenie marży rafineryjnych. Orlen jednak dyktuje warunki rynkowe - dodał prezes Niezależnego Forum Pracodawców Transportu.Piotr Krzyżankiewicz powiedział, że idealnym wsparciem dla przewoźników byłaby możliwość zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa oraz obniżka marży rafineryjnej, nakładanej przez Orlen.- To jest 15 centów na kilometrze, czasami więcej. Przewoźnicy muszą te ceny i powinni te ceny aktualizować na bieżąco, co jest oczywiście pod ogromnym sprzeciwem naszych kontrahentów, dlatego że firmy produkcyjne też przeżywają recesję - dodał ekspert.