Warsztaty dla młodzieży o bezpiecznym pomaganiu

Policjanci i ratownicy wodni będą uczyć w czwartek szczecińską młodzież odpowiedzialnego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, konieczności udzielenia pierwszej pomocy medycznej, wezwania służb ratunkowych.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

To kolejne spotkanie z cyklu Bezpieczny Wolontariat, za którego organizację odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Warsztaty dla ok. 50 uczniów ze szczecińskich szkół średnich poprowadzą policjanci i ratownicy z WOPR.Młodzież podczas 2-godzinnego spotkania będzie rozmawiać o zasadach bezpieczeństwa osobistego w działaniach wolontariackich, odpowiedzialności i granicach pomocy, a także pozna zasady reagowania w sytuacjach zagrożenia.Dla uczestników przygotowano także 30 fantomów do ćwiczeń nauki udzielania pierwszej pomocyKolejne spotkanie Bezpiecznego Wolontariatu planowane jest 14 kwietnia w Zespole Szkół w Lipianach.