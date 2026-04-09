Będzie ścieżka rowerowa łącząca gminy Stare Czarnowo i Gryfino

Ścieżka rowerowa połączy gminy Stare Czarnowo i Gryfino. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał właśnie zgodę na realizację inwestycji.

Trasa ma mieć 9 kilometrów. Połączy Stare Czarnowo, Glinną, Kartno, Żelisławiec oraz granicę gminy Gryfino.Będzie to część większego przedsięwzięcia – Trasy Doliny Płoni, która zaczynać się będzie w Szczecinie, a następnie poprowadzi po dawnym nasypie kolejowym przez Kołbacz, Stare Czarnowo, Glinną, Kartno i Żelisławiec.W przyszłości trasa zostanie wydłużona aż do Barlinka. Inwestycja będzie współfinasowana ze środków unijnych.